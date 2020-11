شركة «سامسونغ» تُبرم أكبر صفقة على الإطلاق في تاريخها

أفادت شركة “سامسونغ” للصناعات الثقيلة، اليوم الاثنين، أنها أبرمت اتفاقا بقيمة 2.5 مليار دولار مع شركة أوروبية لتزويدها بهياكل السفن وغيرها من المعدات.

وأفادت الشركة، في تقرير لها، بأن هذه الصفقة هي أكبر صفقة تبرمها على الإطلاق وستنتهي في ديسمبر من عام 2025.

وقد أبرمت “سامسونغ” للصناعات الثقيلة حتى الآن صفقات بقيمة 3.8 مليار دولار لتحقق بذلك 45% من هدفها لهذا العام.

وبهذه الصفقة ترتفع القيمة التراكمية للطلبيات التي أمنتها الشركة إلى 21.1 مليار دولار.

وحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”، قالت “سامسونغ” إن هناك احتمالا كبيرا في حصولها على طلبيات إضافية لمشاريع غاز طبيعي مسال في دولتي موزمبيق وقطر.

