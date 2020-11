الولايات المتحدة.. واشنطن تضع قائمة لنحو 90 شركة صينية قد تُقيد التجارة معها

أفادت وكالة “رويترز”، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لإعلان وجود علاقات لـ89 شركة صينية مع الجيش الصيني، الأمر الذي سيؤدي إلى فرض قيود على شرائها لبعض السلع والتقنيات الأمريكية.

وأضافت الوكالة اليوم، نقلا عن وثائق متوفرة لديها، أن القائمة تتضمن شركات صينية عاملة في قطاع الطيران والفضاء.

ووفقاماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن الوكالة، قد يؤدي نشر القائمة إلى زيادة التوترات بين واشنطن وبكين، فضلا عن إلحاق ضرر بالشركات الأمريكية التي تبيع قطع غيار للطيران المدني إلى الصين.

وتم تضمين هذه القائمة، في مسودة مشروع توجيه لعدد من الشركات الصينية والروسية التي يعتبرها الجانب الأمريكي من “المستخدمين النهائيين للسلع الأمريكية ذات الاستخدام العسكري”. ووفقا للتوجيه، يتوجب على الموردين الأمريكيين طلب رخصة تجارية من هذه الشركات.

