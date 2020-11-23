سرقة أكثر من 3 آلاف متر من أسلاك كهرباء الضغط العالي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية، عن قيام مجموعة أشخاص وصفتهم بـ”الخارجين عن القانون”، بسرقة أسلاك ضغط عال بطول 3150 مترًا، على امتداد خط القرارة.

وأفادت الشركة بأن عملية السرقة أدت لحدوث فصل في التيار الكهربائي لنحو 15 محولاً، كما تمت سرقة 200 متر من أسلاك الضغط المنخفض على تفرع محول امهلهل في المنطقة ذاتها، إضافة إلى سرقة 1350 مترًا من أسلاك الضغط العالي على خط بن إسليسلة؛ ممًا أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن تسعة محولات.

وبحسب بيان الشركة فإن “أعمال السرقة و النهب و الاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها لاتزال مستمرة، وازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، خاصة بمنطقة قوقاس بإدارة توزيع المرقب مما تسبب ذلك في معاناة اضافية للشركة والمواطن”.

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