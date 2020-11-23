اقتصاد

خاص: “أحمد عمار” ينفي لصدى الاقتصادية اقتحامه مقر مؤسسة النفط … ويوضح عدة تفاصيل

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

نفى رئيس مجلس إدارة المشغل لشركة أكاكوس للعمليات النفطية “أحمد عمار” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي باقتحامه مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس .

“عمار” أوضح أنه خارج البلاد منذ 17 نوفمبر وأنه بإجازة ، مع عدم حضوره حتى تغيير مجالس إدارة الشركات من قبل المؤسسة .

وقال “ئيس مجلس إدارة المشغل لشركة أكاكوس للعمليات النفطية : عندما علمت بالقرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” أعلمته بأنه ليس لدي مشكلة في العمل الذي أكلف به في أي شركة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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