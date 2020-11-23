المؤسسة الوطنية للنفط تؤكد محاولة اقتحام مقرها بقوة السلاح

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الاثنين، إن مقرها تعرض لمحاولة اقتحام من قبل بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون.

وأوضحت المؤسسة في بيان، بأن قوة حرس المنشآت النفطية المكلفة بحماية مبنى المؤسسة تفاجأت بقدوم مركبات مسلحة في الاتجاه المعاكس لحركة المرور ومحاولتهم اقتحام السياج الخارجي للمبنى، قبل أن يتم إحتواء المشكلة عبر وزارة الداخلية وقوة حرس المنشآت.

وأشار البيان إلى أن هناك تهديدات تعرض لها أحد كبار المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم قد يكون لها علاقة بالحادث، فيما أحالت المؤسسة بلاغًا إلى لمكتب النائب العام للتحقيق في ملابسات الهجوم الفاشل.

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