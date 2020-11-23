مناقشة الحالة الفنية لمشكلة الكهرباء بمصنع الحديد والصلب

بحث رئيس مجلس الإدارة السيد عميد بلدية مصراتة، مع أعضاء الشركة الليبية للحديد والصلب، حلحلة مشكلة الكهرباء بالمنطقة.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بمقر الشركة إمكانية صيانة محطة كهرباء الشركة، إضافة إلى مناقشة الحالة الفنية للمحطة، وسبل المعالجات والاختناقات الإدارية والمالية، التي تحول دون الشروع في الصيانة.

من جهته، أكد عميد بلدية مصراتة، على ضرورة الإسراع في الصيانة بتواصله المباشر مع الجهات ذات العلاقة في الدولة الليبية، حتى تباشر فرق الصيانة دورها.

وكان أعضاء الجمعية العمومية للشركة العامة للخردة، قد بحثوا، في وقت سابق، العديد من المسائل المتعلقة بسير عمل الشركة وما مدى الجدوى الاقتصادية لتمديد العمر القانوني للشركة.

وتضمّن الاجتماع، الذي عُقد بمبنى الشركة العامة للخردة، استعراض التقارير المالية والقانونية، وكل ما يتعلق بالبيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة.

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