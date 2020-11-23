صعود طفيف لـ”برنت” مدفوع بآمال نجاح تجارب لقاح “كورونا”

صعدت أسعار النفط العالمية، مع جلسة افتتاح اليوم الاثنين، 1%، مدفوعة بآمال تجارب ناجحة على لقاح فيروس “كورونا”.

وفي الساعة الـ 11 بتوقيت ليبيا، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتًا مسجّلة 45,59 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتًا مسجّلاً 42,91 دولارًا للبرميل.

يشار إلى أن الخامين قد فقدا 5% من قيمتهما خلال الأسبوع الماضي؛ بسبب إعادة عدد من الدول فرض إجراءات إغلاق صارمة، مما يقيّد الحركة ويضعف الطلب على الوقود.

وفي سياق منفصل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الإنتاج الليبي وصل إلى 1,25 مليون برميل يوميًا، وهو المستوى ذاته الذي كانت البلاد تنتجه قبل إغلاق الحقول النفطية.

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