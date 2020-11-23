أسعار النفط ترتفع وسط آمال تراخيص لبيع لقاح ضد كورونا

ارتفعت أسعارالنفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الاثنين، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مدفوعة بآمال حصول شركات أدوية على تراخيص لبيع لقاح ضد فيروس كورونا.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 1.6 بالمئة أو 72 سنتا إلى 45.80 دولارا للبرميل، لافتاً إلى ارتفاع الخام الأمريكي غرب “تكساس” الوسيط بنسبة 1.5 بالمئة أو 64 سنتا إلى 43.06 دولارا للبرميل.

وفي ذات السياق أعلنت مجموعة العشرين أنها لن تتوانى في دعم الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، لمواجهة التبعات الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس كورونا.

يُذكر أن شركتي “فايزر” و”موديرنا” الأمريكيتين، وجامعة أكسفورد البريطانية أعلنت نتائج لقاحاتها التي طورتها خلال الشهور الماضية، وسط توقعات بحصولها على تراخيص إنتاج اللقاح بكميات تجارية الشهر المقبل.

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