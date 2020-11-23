مراسم التسليم والاستلام ما بين لجنتي إدارة شركة الخليج العربي للنفط

بنغازي 23 نوفمبر 2020 (وال) – شهدت أروقة شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي، اليوم الإثنين، مراسم تسليم واستلام الإدارة ما بين لجنة الإدارة السابقة ولجنة الإدارة الجديدة للشركة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط رقم (97) لسنة 2020 بصفتها الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط.

وتمت إجراءات التسليم والاستلام ما بين محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة الإدارة السابقة وفضل الله عيسى احتيتة رئيس لجنة الإدارة الجديدة بالشركة بحضور كامل أعضاء اللجنتين ومسعود سليمان موسى ومحمد سعيد الشاعري وناجي محمد أبو خمادة المكلفين بحضور وإتمام إجراءات التسليم والاستلام.

وتمت إجراءات التسليم والاستلام في جو ودي رائع يجسد كل معاني الصدق والوفاء والإنتماء، حيث ألقيت خلال المراسم الكلمات بهذه المناسبة والتي تعبر عن الدور الذي قام به السيد محمد بالقاسم بن شتوان ولجنة الإدارة السابقة بالشركة في سبيل تحقيق مستهدفاتها وتطوير أدائها وكذلك دورها في المشاركة والمساهمة التي قدمتها لدعم مدينة بنغازي والمدن والمناطق المجاورة لعملياتها النفطية بمختلف ربوع البلاد، والثناء والعرفان بجهود لجنة الإدارة السابقة خلال تقلدها لمهامها، وتمنى الحاضرون التوفيق والنجاح للجنة الإدراة الجديدة في أداء مهامها المكلفة بها لتسيير اعمال الشركة. (وال – بنغازي) س س

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