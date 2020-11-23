مصرف الجمهورية في بدر يفتح أبوابه قريبا للزبائن

نظرا لما شهدته مناطق باطن الجبل الأشهر الماضية من انتشار كبير لوباء كورونا، عمد كثير من المرافق الحكومية ومن بينها مصرف الجمهورية فرع بدر إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية لمجابهة الفيروس وخصوصا في المصارف.

ازدحام أمام شباك المصرف وعدم التزام بالإجراءات دعت إلى اتخاذ تدابير جديدة بعد أن تم قفل صالة الزبائن لأشهر وفتح شباك خارجي في الهواء الطلق تخوفاً من الازدحام بصالة المصرف وتجنباً لانتشار الوباء.

سارعت إدارة الفرع إلى تجهيز أجهزة كمبيوتر جديدة تعمل بسرعة عالية؛ لتقديم أفضل الخدمات للزبائن دون انتظار لساعات طويلة، ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية عمل عليها مدير مصرف بدر حفاظاً على سلامة المواطنين من الفيروس، على أمل أن تفتح الصالة لاستقبال المواطنين خلال يومين.

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