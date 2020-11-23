مشروع غاز حقل الفارغ يصل إلى مراحله النهائية

قالت شركة الواحة للنفط والغاز اليوم الاثنين، إن مشروع غاز حقل الفارغ وصل إلى مراحله النهائية بعد توفير إمدادات الغاز لمحطة السرير الغازية.

وأكدت الشركة في بيان لها، بلوغ الغاز “المنتج بالمرحلة الأولى phase1” بالخط الواصل إلى محطة السرير بطول (97 كم) للنقطة النهائية، في انتظار استئناف التشغيل بالمحطة خلال الأيام القادمة.

وأشار البيان إلى أن شركة الواحة بادرت بتخصيص رقم للإتصال الفوري والتنسيق وتبادل المعلومات مع السرير مع قرب نهاية المشروع واعتماد المحطة الكلي على الغاز الطبيعي القادم من حقل الفارغ.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع التكاليف الباهضة المترتبة عن توريد المحروقات لمحطة السرير ويمنح فرص دخول وحدات حديثة على الشبكة ودعم الصناعة في البلاد.

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