تنظيم ورشة حول ريادة الأعمال ببلدية وادي البوانيس

نظمت الجمعية الوطنية للتنمية المستدامة ببلدية وادي البوانيس، ورشة عمل حول ريادة الأعمال ونموذج العمل التجاري، بمناسبة اليوم العالمي لريادة الأعمال.

وتم التعريف، بالورشة التي نُظمت بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس البلدي، بريادة الأعمال وحاضنة الأعمال الليبية.

وتطرقت الورشة، إلى كيفية كتابة المشاريع ونموذج العمل التجاري.

وتهدف الورشة، التي استهدفت عدد من شريحة المرأة والشباب، إلى إحياء اليوم العالمي لريادة الأعمال وتشجيع شريحة المرأة والشباب على إنشاء مشاريع صغرى ومتوسطة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الورشة، في إطار التعاون والتنسيق بين المجلس البلدي البوانيس ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تشجيع شريحة المرأة والشباب لخلق فرص عمل لهم.

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