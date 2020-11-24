الثني يبحث مشاريع الكهرباء المستهدف تنفيذها بالمنطقة الشرقية

بحث رئيس الحكومة المؤقتة في بنغازى عبدالله الثني أمس الاثنين، المشاريع الأولية المستهدف تنفيذها في المنطقة الشرقية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب بيان للحكومة، جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، ولجنة تقييم محطات الكهرباء الممنوح لها الأذن بالتعاقد بشأنها.
وأشار البيان إلى التوصل لاتفاق حول معرفة المشاكل التي تواجه المحطات وآلية معالجتها ومعرفة أولوية تنفيذ المشاريع الخاصة بقطاع الكهرباء.
وأكد الثني خلال الاجتماع على ضرورة العمل الجماعي بين المؤسسات المعنية بالطاقة من أجل الرفع من مستوى الخدمة المقدمة.
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