الجزائر تدرس خططًا لتخفيف الضغط عن اقتصادها

كشف وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، عزم بلاده على وضع جملة من الإصلاحات الاقتصادية، تسمح للمستثمرين الأجانب بملكية كاملة للمشروعات في القطاعات غير الاستراتيجية، إذ يعفي هذا القرار المستثمرين الأجانب من الالتزام بالشراكة مع طرف محلي.

وأوضح وزير المالية أن هذه الخطة تأتي لتخفيف الضغط عن الاقتصاد المعتمد على النفط.

وكانت الجزائر قد ألغت البند الذي يمنع الأجانب من تملك حصص تزيد عن 49%؛ لتحسين مناخ الاستثمار وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط والغاز، إذ تشمل القطاعات الاستراتيجية في الجزائر، بشكل أساسي، النفط والغاز والتعدين والبنية التحتية للنقل مثل السكك الحديدية والموانئ والمطارات، وكذلك صناعة الأدوية.

وتشمل خطة الإصلاحات الاقتصادية، بحسب وزير المالية، تطوير الزراعة والصناعات خارج قطاع الطاقة وتحديث البنوك المملوكة للدولة واستحداث الخدمات المالية الإسلامية.

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