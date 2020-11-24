اقتصاد

“الكبير” يُشارك باجتماع المنتدى الخامس للمالية العامة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أمس الاثنين، في اجتماع المنتدى الخامس للمالية العامة في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة محافظي المصارف المركزية العربية بالإضافة الى وزراء المالية والاقتصاد.

وشهد الاجتماع، مناقشة تطورات الاقتصاد الكلي في البلدان العربية في ظل جائحة “كورونا”، إلى جانب بحث الإجراءات التي يجب اتخاذها للتخفيف من آثار الجائحة التي عصفت بالاقتصاد العالمي بشكل كبير، نظرًا للإغلاقات الطويلة والمتكررة لمنع تفشي الفيروس.

وفي سياق آخر، كان “الكبير” قد استقبل يوم أمس، سفير دولة إسبانيا لدى ليبيا حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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