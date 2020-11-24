“الواحة” تُعلن إتمام تشغيل صمامات الغاز بحقل “الفارغ”

أكدت شركة “الواحة للنفط” إتمام تشغيل صمامات الغاز بحقل “الفارغ”، وبلوغه مرحلته النهائية، والذي سيمدّ محطة السرير بالغاز.

وأفادت الشركة، في بيان نُشر عبر منصتها الرسمية، أن الحقل اجتاز الاختبارات الأولية، وفي انتظار انتهاء المختصين بمحطة السرير من بعض الاختبارات والتجهيزات بالمحطة وفتح الصمامات والتزود بالغاز وتشغيل الوحدات المنتجة، في غضون أيام، إذ يعمل حقل “الفارغ” على توفير إمدادات الغاز لمرافق الطاقة الكهربائية.

وأضافت الشركة، في البيان ذاته، أنها مستمرة في الوقت ذاته بتزويد حقل الانتصار التابع لشركة “الزويتينة” بمقدار 70 مليون متر مكعب من الغاز المنتج بالمرحلة الأولى، وتقوم بمراقبة ضغط الغاز بخط “الفارغ والسرير”.

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