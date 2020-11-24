اقتصاد

النائب العام يُحيل وكيل وزارة التعليم للتحقيق بتهم تتعلق بالفساد

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مصدر مسؤول بمكتب النائب العام لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء، على أن قسم التحقيقات أحال وكيل وزارة التعليم لغرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الإبتدائية بسبب تهم تتعلق بالاهمال والتقصير في حفظ وصيانة المال العام وإحدات الضرر الجسيم به.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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