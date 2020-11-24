النائب العام يُحيل وكيل وزارة التعليم للتحقيق بتهم تتعلق بالفساد

أكد مصدر مسؤول بمكتب النائب العام لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء، على أن قسم التحقيقات أحال وكيل وزارة التعليم لغرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الإبتدائية بسبب تهم تتعلق بالاهمال والتقصير في حفظ وصيانة المال العام وإحدات الضرر الجسيم به.

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