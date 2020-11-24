اقتصاد

«بيتكوين» تكسر حاجز 19000 دولاراً لأول مرة مُنذ ديسمبر 2017

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفعت قيمة عملة البتكوين الرقمية فوق مستوى 19000 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2017.

ووفقا لبيانات منصة CoinMaretCap، لتداول العملات الرقمية، فقد جرى تداول عملة “البيتكوين”، بحلول الساعة 13:06 بتوقيت موسكو، عند 19042 دولارا، بزيادة نسبتها 2.8%.

بينما صعدت عملة “البيتكوين” بنسبة 2.42% إلى 19092 دولارا في منصة Binance، وهي منصة أيضا لتداول العملات الرقمية.

ووفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”، كانت آخر مرة جرى فيها تداول عملة “البيتكوين” فوق مستوى 19000 دولارا كان في 16 ديسمبر 2017.

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عين ليبيا

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