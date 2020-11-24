تركيا تمنع بعثة الأتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن متجهة إلى ليبيا

أكد الجيش الألماني يوم الاتنين أن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي، من تفتيش سفينة شحن تركية “يعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا .

و أشار متحدث عسكري ألماني إلى أن جنودا من الفرقاطة “هامبورغ” صعدوا على متن السفينة التركية، روزاليناإيه خلال ليلة أمس لكنهم اضطروا لعدم القيام بعمليات التفتيش وانسحبوا بعد أن قدمت تركيا احتجاجا للمهمة الأوروبية ايريني .

فيما أوضحت تركيا أن السفينة تحمل مواد متنوعة مثل الطعام والطلاء وأن فريق التفتيش “انتهك القانون الدولي بعدم الانتظار للحصول على إذن من تركيا وفقا لما اورده وكالة رويترز .

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