انعقاد الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي

ذكرت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء، بأن الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي انعقدت برئاسة الوزير فرج بومطاري بالعاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن انعقاد الجمعي يأتي تأسيسًا على قراري مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني الذي يحملان الرقم 13 – 14 لسنة 2020.

وأوضح البيان بأن الاجتماع التمهيدي تم من خلاله الاتفاق على المعايير والضوابط اللازمة لاختيار أعضاء مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي الفترة المقبلة.

وكان مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني قرر في اجتماعه الأخير إعادة تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي، رغم احتجاج المصرف المركزي بطرابلس على الإجراء الذي وصفه بالمخالف للقانون.

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