“الأبيرش”: ضمنها منع تسرب سلوكيات الفساد .. هذه أبرز النقاط التي يجب اعتمادها عند شراكة القطاع العام والخاص

صرح عضو مجلس إدارة الصالون الاقتصادي “أسام الأبيرش” لصحيفة صدى الاقتصادية حول توصيات الصالون الاقتصادي بخصوص الشراكة بين القطاع العام والخاص .

حيث قال “الأبيرش”: طبعاً بدون إرادة واضحة ورغبة نابعة عن قناعة الجميع سواء التيارات السياسية أو المجتمعية والثقافية بضرورة تغيير النموذج الحالي إلى نموذج المشاركة وتوزيع الأدوار بين القطاع العام والخاص , بحيث لا يكون الخاص تابع للعام ولا يتسلط العام على الخاص ويطرده من حلبة المنافسة ( وأقصد هنا بأثر المزاحمة ) .

وتابع بالقول: وجود شراكة بين ( العام والخاص ) يجب أن يضمنها توافق بين ما يصدر من مؤسسات الدولة من قوانين وما يصاحبها من لوائح تنفيذية تصدرها الحكومة , ويجب أيضاً أن تضمنها ممارسات وظيفية منضبطة ومؤتمنه بإتقان تمنع تسرب سلوكيات الفساد لمنظومة الإجراءات الحكومية لتوفير الاطمئنان لأطراف المشاركة , لا بل أن تطبيق هذا النموذج سيعطى رسالة قوية للمستثمر الأجنبي ( والذى هو في الغالب قطاع خاص ) بأن الأمور على ما يرام .

وتابع الأبيرش: لذلك نعتقد بأن تطوير القدرات المؤسسية لطرفي المشاركة هو أمر جوهري لنجاحها ، ومن ثم سيكون من السهل جداً تطبيق واختيار النموذج المناسب من نماذج المشاركة .

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