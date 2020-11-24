اتحاد الغرف التجارية يبحث تداعيات عدم تمديد قرار الاستيراد دون إجراءات مصرفية

دعا الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة اليوم الثلاثاء مدراء غرف التجارة المنتسبين للاتحاد إلى اجتماع عاجل وموسع لمناقشة تداعيات عدم تمديد قرار الاستيراد دون إجراءات مصرفية.

وينص قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الذي يحمل الرقم (707) لسنة 2019، بتمديد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع غير المحظور استيرادها، دون شرط الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها من خلال مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف.

وبحسب بيان الاتحاد، فإن الاجتماع الذي سيعقد الاثنين المقبل يهدف إلى الخروج بتصور واقترحات يمكن عرضها على السلطات لاتخاذ ما يلزم وتفادي التداعيات السلبية التي سيخلفها القرار في حال عدم تمديده.

ووفق القرار، فإن المدة المحددة لاستيراد البضائع والمنتجات غير المحظورة تنتهي مع نهاية آخر يوم في شهر ديسمبر من العام الحالي 2020.

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