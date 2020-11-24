المملكة المتحدة تدعم عملية السلام في ليبيا بمبالغ كبيرة

قال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن الممثل المقيم للبرنامج السيد جيراردو نوتو سفير المملكة المتحدة في ليبيا و السيد نيكولاس هوبتون وقعوا اتفاقية تتبرع بموجبها المملكة المتحدة بمبلغ 300 ألف يورو إلى برنامج الحوار السياسي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي التي تسيرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضاف البرنامج الإنمائي أن هذه المساهمة هي أحدث شهادة على الدعم السياسي والمادي للمملكة المتحدة منذ فترة طويلة لحل سياسي للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة من خلال المحادثات بين الليبيين والتي تسيرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “.

وبهذه المساهمة الجديدة ، بلغ إجمالي التمويل المقدم من المملكة المتحدة للبرنامج (7،5000 دولار أمريكي) المخصص لدعم تسوية سياسية شاملة في ليبيا والحكم الديمقراطي والتنمية المستدامة .

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