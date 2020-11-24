النفط يُسجّل أعلى مستوى له منذ مارس

سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلى سعر جرى تداوله منذ شهر مارس الماضي عند 46,65 دولارًا.

وبحلول الساعة الـ 11 بتوقيت ليبيا، سجّل خام برنت 4,51 دولارًا للبرميل بزيادة بلغت 45 سنتًا، حيث دعمت أنباء عن لقاح واعد ثالث لفيروس “كورونا”، الآمال في تعافٍ أسرع للطلب على النفط.

وبالمقابل؛ زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتًا، مسجّلة 43,52 دولارًا للبرميل.

يذكر أنه جرت تسوية الخامين القياسيين كليهما بارتفاع 2% تقريبًا، أمس الاثنين، بعد زيادة بنحو 5% في الأسبوع الماضي.

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