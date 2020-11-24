اقتصاد

خاص: مصدر بالتجارة والتنمية يكشف لصدى الاقتصادية عن دفع أكثر من 369 ألف دولار لصالح معدات لم يتم تركيبها بالكامل بالبنك … تعرف على التفاصيل

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر مسؤول بمصرف التجارة والتنمية لصحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل قضية الموافقة على تركيب معدات خاصة بالمنظومات والاتصالات بفرع الرئيسي بطرابلس ودفع كافة المبالغ دون حتى تركيبها .

المصدر قال أنه يوم 5 أغسطس بسنة 2018 تمت الموافقة بمصرف التجارة والتنمية على تركيب معدات خاصة بالمنظومات والاتصالات بفرع طرابلس الرئيسي الكائن بشارع النصر وبمبلغ إجمالي قدره 369،140.000 $ فقط ثلاثمائة وتسعة وستون ألف ومائة وأربعون دولار ، ومن بين هذه المعدات تركيب سيرفر احتياطي بفرع طرابلس ، إلا إنه وحتى إعداد هذا التقرير لم يتم تركيبه .

وقد أكد المصدر لصحيفة صدى الاقتصادية أن السيرفر لم يتم تركيبه ، ولن يتم تركيبه مستقبلاً ، حتى لا يكون هناك قاعدة بيانات في طرابلس ، متسائلاً عن صرف هذا المبلغ مع عدم تركيب كافة المعدات .

وأكد المصدر بالمصرف كذلك أن السيرفر لم يتم تركيبه مع مطالبته مسؤولة في الدولة للتفتيش مثل ديوان المحاسبة أو جهاز الرقابة الإدارية أو مصرف ليبيا المركزي للتقصي عن هذا التجاوز ، مع ضرورة  معرفة الجمعية العمومية لمصرف التجارة والتنمية بالمصروفات التي تصرف دون أن يكون هناك رقيب أو حسيب .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك