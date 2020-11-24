اجتماع يضم “صنع الله و علي محمود” للإتفاق على استمرار تنفيذ حوض 47 النفطي بغدامس

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الثلاثاء باسطنبول على مدار الايام الثلاثة اجتماعا مع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” والمدير التنفيذي لشركة ميدكو انترناشيونال فنشر “روبيرتو اوراتو”، الشركاء في اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لمنطقة العقد 47 بحوض غدامس، وذلك لمناقشة المواضيع التي أحيلت لهم من لجنة إدارة الملاك خلال اجتماعها المنعقد في سبتمبر الماضي.

حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على الاستمرار في تنفيذ هذا المشروع ووضعت الحلول المناسبة للمعوقات التي واجهت التنفيذه، كما تم كذلك اعتماد قرار أحيل إلى لجنة إدارة المشغل يتضمن برنامج زمني محدد ليتم تنفيذه وملزم لكل الأطراف.

من جهته أكد “علي محمود” على حرص مؤسسة الاستثمار على تطوير المشروع ووضعه على الإنتاج بالسرعة الممكنة لزيادة الإيرادات الوطنية، و من جانبه اثنى المدير التنفيذي لشركة ميدكو الخبراء من الأطراف الثلاثة على توصلهم لحلول عملية.

كما حث “صنع الله” في نهاية اللقاء إدارة المشغل على ضرورة الإلتزام بما تم الاتفاق عليه والعمل ووضع هذا الحقل على الإنتاج في أقرب وقت ممكن والتعاون فيما بينهم للوصول إلى الهدف حسب الجدول الزمني المتفق عليه.

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