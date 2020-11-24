الرئاسي يخصص 50 مليون دينار لصالح المفوضية العليا للانتخابات

أكد متحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء، عن تخصيص المجلس 50 مليون دينار لصالح المفوضية العليا للانتخابات.

وأوضح غالب الزقلعي بأن القرار الذي يحمل الرقم 851 لسنة 2020، خصص الأموال للمفوضية عبر خصمها من الباب الخامس لنفقات الطواريء، مشيرًا إلى ضرورة إلتزام المفوضية بصرف المبلغ في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين المقرر عقدهما في ديسمبر من العام 2021.

وأضاف القرار بأنه لا يجوز للمفوضية استخدام المبلغ في أغراض آخرى، على أن تلتزم أيضا بتقديم تقرير المصروفات الفعلية لوزارة المالية وفقا للتشريعات النافذة.





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