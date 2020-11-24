السفارة الأمريكية في ليبيا تجدد تأكيدها على دعم الولايات المتحدة للمؤسسة الوطنية للنفط

أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا اليوم الثلاثاء أن محاولات الجماعات المسلحة أو الفصائل السياسية أو غيرها من المؤسسات للضغط على موظفي المؤسسة الوطنية للنفط أو إعاقة الإدارة الشفافة لقطاع الطاقة تتناقض تماما مع تطلعات الليبيين إلى مستقبل أكثر إشراقا.

كما جددت السفارة تأكيدها على دعم الولايات المتحدة للمؤسسة الوطنية للنفط بينما تضطلع بولايتها بشكل محايد سياسيا وتكنوقراطي نيابة عن جميع الليبيين.

وأشادت خلال بيانها بالتحرّك السريع للقوات الليبية ردًا على الاقتحام المسلّح الذي استهدف مقرّ المؤسسة الوطنية للنفط “بحسب تعبيرها”.

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