مع توضيح أضرارها ..السراج يمدد فترة استيراد السلع دون آليات الدفع المصرفية ويكشف تفاصيل هامة حولها

أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني قرارا تحصلت صدى الاقتصادية على نسخة حصرية منه تضمن تمديد فترة استيراد السلع والبضائع دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية .

وأكد السراج خلال مراسلته أن استمرار المركزي في هذه السياسة من شأنه تكريس احتكار القلة وتقليل فرص المنافسة واستفادة التجار الذين منحوا فرصة في فتح الاعتمادات من فرق سعر الصرف بالسوق ، كما أن هذه الآلية ستجعل شريحة كبيرة من التجار يخرجون من المنظومة المصرفية .

حيث وجه السراج هذا الكتاب إلى مكتب النائب العام وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمصرف المركزي ووزير المالية ومجلس النواب والأعلى للدولة .

كما تضمنت المراسلة أن هذه الآلية ستفتح باب غسيل الأموال وقد تستخدم ليبيا طريقا لعبور الأموال التي يراد غسلها من أطراف خارجية وغيرها من الأضرار.

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