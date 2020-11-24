صندوق الضمان الاجتماعي فرع طرابلس يحيل مرتبات شهر نوفمبر للمصارف

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي فرع طرابلس اليوم الثلاثاء عن إحالة مرتبات شهر نوفمبر للمتقاعدين والموظفين بالصندوق إلى المصارف التجارية.



وأجرى مدير فرع طرابلس “الطاهر قدوشة” عدة اجتماعات مع مدراء فرعيْ سهل الجفارة والمرج، إضافة لاجتماع خاص عبر الدوائر المغلقة مع مدراء الإدارات بالإدارة العامة للصندوق ببنغازي، وذلك لتعزيز التعاون بين فروع صندوق الضمان الاجتماعي والرقي بالخدمات الضمانية.

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