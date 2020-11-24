التجاري الوطني يطلق قريبا خدمة “NCB Business” الخاصة بالتجار ورجال الأعمال

يسعى المصرف التجاري الوطني بالتعاون مع شركة مسارات لتقنية المعلومات والاتصالات إلى إطلاق خدمة “NCB Business” الخاصة بالتجار ورجال الأعمال خلال الفترة القريبة القادمة.



وستمكن هذه الخدمة التجار ورجال الأعمال من متابعة كل حساباتهم المصرفية وإدارتها بشكل كامل وآمن في مكان واحد من خلال تطبيق “ncb biasness” والذي سيكون متاحا ومنوفرًا على “Google Play / App Store”.



ويأتي تقديم المصرف التجاري الوطني لهذه الخدمة لرجال الأعمال بعد نجاح خدمات المصرف النقال “موبي مال” التي يقدمها المصرف لزبائنه من فئة الأفراد.

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