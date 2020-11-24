الشلوي: سيتم تجميد إيرادات النفط إلى حين تشكيل حكومة وفاق جديدة

قال الخبير النفطي منصف الشلوي إنه من المتوقع أن تتم عملية تجميد إيرادات النفط خلال الفترة المقبلة إلى حين التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.

وبمعرض حديثة في مقابلة مع صحيفة صدى الاقتصادية أوضح الشلوي حقيقة الجدل القائم بشأن تضارب البيانات بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي؟ والدور الذي تلعبه حاليا “المؤسسة الوطنية للنفط في التحفظ على الإيرادات النفطية وعدم تحويلها للمركزي”.

وقال الشلوي: أرى أن ما أتخذته المؤسسة الوطنية للنفط هو في الأساس قرار سياسي مبني على الاتفاق الذي كان قد تم في مقابل رفع القوة القاهرة والسماح بإعادة الحقول والمواني النفطية للإنتاج.. وأظن أن هذا التجميد سوف يستمر إلى حين إنجاز تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأضاف: كما أنه لا يخفى على المهتمين بأنه قد أصبح هناك احتقان واستهجان وعدم قبول محلي ودولي للاستمرار في إيداع مقدرات البلد وتسليمها لهذه السلطة للتصرف فيها دون رقيب أو حسيب أو مساءلة من أي جهة وخاصة في ظل اعتقاد البعض بأن هذه الأموال أمست تذهب باتجاهات ليست هي الوجهة المطلوبة قانونا!! كما أنه لا يوجد قانون ساري بالبلد يغل اليد للقيام بمثل هذا الأمر في ظرف كهكذا حال.

وأشار إلى أن ذكر قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتجميد عملية تحويل إيرادات النفط وعدم قيامها بتحويل اإيرادات النفط إلى حساب المصرف المركزي.. أمر لا يستقيم وواقع الحال، حيث أن المصرف المركزي ليس له في الحقيقة حساب يتم تحويل ايرادات النفط إليه، بل الواقع يقول بأن إيرادات النفط يتم تحويلها إلى حساب الإيراد العام بالمصرف المركزي والذي يفترض بأنه من المفروض يخص الحكومة المعترف بها حاليا.

أما عن الجدل القائم بخصوص بيانات المؤسسة وعدم مطابقتها مع حساب الإيراد العام بالمصرف الليبي المركزي، يرى الشلوي بأن ذلك غير منطقي وذلك على اعتبار أن هذه التحويلات يتم مطابقتها بشكل دوري وإنما الجدل يكمن فقط حول قيمة إيرادات النفط الفعلية التي من ناحية تسجل في حساب المؤسسة ومن جهة أخرى ما يتم تحويله من حساب المؤسسة الوطنية للنفط إلى حساب الإيراد العام بالمصرف المركزي، وخاصة إذا علمنا بأنه عند بيع أي شحنة من النفط أو الغاز أو مشتقاته تتم المعاملة المالية بحيث يتم إضافة قيمة هذة المبيعات في المصرف الليبي الخارجي عند مراسله Jpm ثم يقوم المصرف الليبي الخارجي بإضافة هذه القيمة في حساب الموسسة الوطنية للنفط الموجود طرفه أصلا، ثم يتم بعد ذلك خصم القيمة من حساب الموسسة الوطنية للنفط وتضاف لحساب مصرف ليبيا المركزي وكل تلك المعاملات المالية تتم داخل المصرف الليبي الخارجي ومن ثم وبالمحطة الأخيرة يقوم المصرف المركزي بإضافة هذه القيمة لحساب الحكومة (الإيراد العام) أو هكذا يفترض!

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