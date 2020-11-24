اجتماع برئاسة وزير المواصلات لمناقشة سبل دعم مشروعات شركة هاتف ليبيا

عقدت اللجنة المشكلة من الجمعية العمومية للشركة الليبية القابضة للاتصالات والمَعنية بمتابعة المشاكل والعراقيل التي تعيق سير عمل شركات القطاع اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة سبل دعم مشروعات شركة هاتف ليبيا.



وترأس الاجتماع وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني “ميلاد معتوق”، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ووكيل وزارة الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا ومديرها العام ومدراء الإدارات ومدراء المشاريع بالشركة.



وتناول الاجتماع الوضع القانونى للشركة والمصاعب والعقبات التى تواجهها ومشاريع الشركة الحاضرة والمستقبلية من بينها مشروع صيانة الكابل البحري وتطوير شبكة التراسل “ASON” ومشروع معدات القوى ومشروع “FTTX”، وتم الاتفاق على دعم الشركة وتذليل الصعاب أمام تطويرها.

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