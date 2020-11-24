اقتصاد

اجتماع برئاسة وزير المواصلات لمناقشة سبل دعم مشروعات شركة هاتف ليبيا

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقدت اللجنة المشكلة من الجمعية العمومية للشركة الليبية القابضة للاتصالات والمَعنية بمتابعة المشاكل والعراقيل التي تعيق سير عمل شركات القطاع اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة سبل دعم مشروعات شركة هاتف ليبيا.

وترأس الاجتماع وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني “ميلاد معتوق”، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ووكيل وزارة الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا ومديرها العام ومدراء الإدارات ومدراء المشاريع بالشركة.

وتناول الاجتماع الوضع القانونى للشركة والمصاعب والعقبات التى تواجهها ومشاريع الشركة الحاضرة والمستقبلية من بينها مشروع صيانة الكابل البحري وتطوير شبكة التراسل “ASON” ومشروع معدات القوى ومشروع “FTTX”، وتم الاتفاق على دعم الشركة وتذليل الصعاب أمام تطويرها.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليق

  • هذا الخير اكبر اتباث ان :
    هناك فساد في الادارات الليبية وخلط بين الادارات والعاملين والموظفين هم الضحايا –
    لا يمكن خلط قطاع الطيران المدني بالمواصلات –
    ولا يمكن خلط قطاع المواصلات بالاتصالات –
    بحيث تختلف الادارة وتختلف الوظيفة والموظفين والدرجة المهنية في كلا القطاعين –
    وهذا الموضوع لا يحتاج للمحاولات الخارجة عن القانون الإدراي –
    وعلى ذلك يتم العزل والتوظيف على حسب الشهادة العلمية ودرجة الوظيفة والحضور الوظيفي .
    وفصله عن القطاعات الخاصة وارسال مندوب من الرقابةً والمحاسبة لإتمام إجراءات فحص ادارات القطاع الخاص وموظفيه .وجنسياتهم وهوياتهم وصلاحيتها .

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