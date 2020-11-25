العامة للكهرباء تبحث مشاريع الشركة بالمنطقة الشرقية

قام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدير التنفيذي للشركة بزيارة بعض المحطات والمشاريع التي تنفذها في المنطقة الشرقية.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الشركة لتحسين الأداء وتوليد الطاقة التي تحتاجها جميع مناطق البلاد.

وشملت الزيارة مشروع تغذية محطة السرير بالغاز الطبيعي من حقل الفارغ ومحطة كهرباء السرير الغازية وذلك للوقوف على التجهيزات لتشغيل المحطة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف البيان، بأن الزيارة تضمنت الوقوف على التجهيزات والأعمال الجارية للانتهاء من تنفيذ خط 400 ك.ف الرابط ما بين السرير واجدابيا وحقنها بالشبكة العامة والتي من شأنها المساهمة في استمراريتها وتقليل عدد ساعات طرح الأحمال بالشبكة العامة، بالإضافة إلى الاطلاع على أعمال صيانة الوحدتين الأولى والثانية.

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