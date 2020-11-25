التجاري الوطني يعلن توقف خدمتي “امتياز وموبي مال”

أعلن المصرف التجاري الوطني اليوم الأربعاء، عن توقف خدمتي موبي مال وامتياز نتيجة عمليات التحديث على الأنظمة.

وأوضح المصرف في بيان مقتضب عبر موقع فيسبوك، بأن عمليات التحديث على الأنظمة ستستغرق يومين على الأقل قبل أن تصبح الخدمات متاحة مرة أخرى.

وتمكن بطاقة “امتياز تداول” من التسوق بواسطة نقاط البيع في المحال التجارية والأسواق المحلية التي تتعامل مع شبكة رصيد المملوكة لشركة تداول للتقنية.

ويستطيع حامل البطاقة التسوق في أكثر من 48 مدينة داخل ليبيا وبواقع أكثر من 5,000 نقطة بيع متميزة ومتعددة الخدمات وتحمل شعار تداول.

ويعتبر تطبيق “موبي مال” شراكة عمل لتسهيل الخدمات مع شركة المدار الجديد ويحتوي على مجموعة من الخدمات، وهي خدمة البطاقات الدولية من خلال البطاقات الدولية ومعرفة رصيد بطاقته سواء كانت بطاقة أرباب الأسر أو بطاقة الأغراض الشخصية.

ويّمكن العميل من تغيير الباسورد الخاص بالبطاقة بأي رقم، وإمكانية إعادة إصدار للبطاقة في حال ضياع البطاقة بدون تقديم طلب في الفرع، إضافةً لتفعل خدمة الإنترنت ويوقفها وتحول من بطاقة إلى أخرى بقيمة 500 دولار يومي بقيمة لا تتجاوز 2000 دولار شهري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية