بعد توقفها 11 عام ..تشغيل وحدات محطة السرير بحقل الفارغ بقدرة توليد تصل إلى 500 ميغاوات

أعلنت شركة الواحة للنفط اليوم الأربعاء أنه قد تم صباح اليوم تشغيل وحدات محطة السرير بغاز الفارغ لأول مره منذ 11 عام مما يحقق رفع قدرة التوليد الحالية وهي حوالي 380 ميغا وات إلى حوالي 800 ميغا وات.

وأضافت الشركة عبر منشورا لها بصفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أن هذه القدرة جاءت بسبب تشغيل التوربينه الثالثة المتوقفة وزيادة إنتاجية

والحفاظ علي البيئة وتقليل تكلفة الصيانة الدورية واطالة العمر الاقتراضي لكامل محطة كهرباء السرير وتخفيض التكاليف الباهضة المترتبة عن استخدام المحروقات.

كما أشار ضمن بيانها إلى أنه من المتوقع البدء في المرحلة الثانية لتشغيل المحطات الأخرى قريبًا جدًا، معبرةً أن ذلك إنجاز تاريخي لكافة الشعب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية