انخفاض كبير في أسعار المواد الغذائية التونسية بالأسواق المحلية بعد فتح المعبر

أكد تاجر مواد غذائية اليوم الأربعاء لصحيفة صدى الاقتصادية انخفاض أسعار المنتجات الغذائية التونسية بعد فتح معبر رأس اجدير ودخول البضائع التموينية.

وقال التاجر بأن سعر الكسكسي التونسي “دياري” كان قد وصل إلى 9 دينار، في حين قد انخفض سعره اليوم إلى 3 دينار، مبينا انخفاض سعر المكرونة التونسية إلى 1.5 دينار فيما كان قد وصل سعرها إلى 4 دينار للكيلو الواحد، كاشفا عن سعر الطماطم التونسي الذي واصل ارتفاعه المدة الماضية إلى 4 دينار للكيلو الواحد، فيما شهد اليوم انخفاض إلى 1.5 دينار للكيلو الواحد.

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