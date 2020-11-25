بسبب سرقة 50 دينار .. مديرية أمن طرابلس تحيل اثنين للنيابة العامة

قالت مديرية أمن طرابلس إن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي بالعاصمة تمكنوا من إلقاء القبض على اثنين بسبب سرقتهما مبلغ 50 دينار.



وأوضحت المديرية في منشور لها اليوم الأربعاء أن المقبوض عليهما قاما بالتعرض وبالقوة للمشتكي “أجنبي الجنسية” وسرقا منه مبلغا ماليا قيمته 50 دينار.



وأضافت أنه وبعد التحقيق معهما اعترفا بالواقعة، وتم تحويلهما لمركز شرطة الهضبة لإحالتهما للنيابة العامة.

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