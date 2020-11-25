بومطاري يُطالب الشركات القابضة والمساهمة بدفع 40% من أرباحها لدعم خزانة الدولة

طالب وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري اليوم الأربعاء من الشركات العامة القابضة والمساهمة بدفع 40% من أرباحها لدعم خزانة الدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن المطالبة تأتي تأسيسا للقانون رقم 24 لسنة 2016 والذي ينص على دفع الشركات العامة القابضة والمساهمة ما يعادل 40% من أرباحها لدعم الموازنة العامة للدولة وما يعادل 50% من أرباحها المحتجزة لمرة واحدة فقط لتسوية استحقاقات السنوات السابقة.

ويشير القرار إلى أنه في حال تعذر إعداد القوائم المالية المجمعة بالنسبة للشركات القابصة ترجع بذات النسب على الشركات الفردية التابعة.

وطالبت الوزارة أيضا ضرورة إبداء التعاون مع فرق العمل المشكلة من قبل الوزارة والمكلفة بتحصيل النسب المقررة لصالح الخزانة العامة، وفق البيان السابق، والالتزام بتنفيذ القانون.

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