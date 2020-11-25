ميناء بنغازي يستقبل 627 حاوية بضائع مختلفة وأكثر من 10 آلاف طن أسمنت

بنغازي 25 نوفمبر 2020 (وال) – استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل الحاويات (ألك) الوكيل الملاحي شركة دليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 172 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، إن “السفينة (نينا اف) الوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية دخلت إلى الميناء وعلى متنها عدد 189 حاوية محملة بسلع متنوعة.

وأَضاف «الشهيبي»، أنه وصلت أيضًا السفينة (نيكولا) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 266 حاوية بضائع مختلفة، والسفينة (سيلي ام) الوكيل الملاحي شركة المنتظمة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 7200 طن من أكياس الأسمنت.

كما دخلت السفينة (صفاء) الوكيل الملاحي شركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 3400 طن من أكياس الأسمنت، فيما غادرت الميناء سفينة نقل السيارات الوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية بعد تفريغ حمولتها من السيارات وعددها 720 سيارة قادمة من السوق الكورية. (وال – بنغازي) س س

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