نشوب حريق بمحلات الجلسات والنشاف ببلدية أبوسليم

شبّ حريق صباح اليوم بمحلات الجلسات والنشاف بالسوق الأخضر بمنطقة أبوسليم بالعاصمة طرابلس، وتمّت السيطرة على الحريق دون وقوع أضرار بشرية.



وقالت هيئة السلامة الوطنية طرابلس إن رجال الإطفاء هرعوا إلى مكان الحريق وتمكنوا من إخماده والسيطرة عليه، ولم توضح الهيئة سبب نشوب الحريق ولا الأضرار المادية التي نجمت عنه.

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