لأول مرة منذ 11 عامًا.. تشغيل وحدات محطة “السرير” بغاز “الفارغ”

أعلنت شركة “الواحة للنفط”، اليوم الأربعاء” تشغيل وحدات محطة “السرير” بغاز الفارغ لأول مرة منذ 11 عامًا.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإنجاز من شأنه رفع قدرة التوليد الحالية التي تبلغ حوالي 380 ميغاوات، إلى حوالي 800 ميجاوات، نظرًا لتشغيل التوربينة الثالثة المتوقفة وزيادة الإنتاجية والكفاءة والحفاظ على البيئة.

وتُساهم هذه الخطوة في تقليل تكلفة الصيانة الدورية وإطالة العمر الافتراضي لكامل محطة كهرباء “السرير”، عدا عن تخفيض التكاليف الباهظة المترتبة عن استخدام المحروقات.

وفي السياق ذاتهـ، تتوقّع شركة “الواحة” البدء في المرحلة الثانية في القريب العاجل؛ واصفة تشغيل وحدات محطة السرير بغاز “الفارغ” بـ”الإنجاز التاريخي لأبناء الشعب الليبي”.

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