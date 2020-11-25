ميناء بنغازي يشهد حركة تجارية نشطة

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات “ألك”، التابعة للوكيل الملاحي “شركة دليل للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 172 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وشهد الميناء دخول السفينة “نينا اف” التابعة لوكيل الملاحي شركة “ميديترينيان للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 189 حاوية محملة بسلع متنوعة.

ووصلت إلى الميناء السفينة “نيكولا”، التي تتبع شركة “أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 266 حاوية بضائع مختلفة، إضافة إلى السفينة “سيلي ام” التابعة للوكيل الملاحي “شركة المنتظمة للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 7200 طن من أكياس الإسمنت.

وأظهرت البيانات، التي نشرتها إدارة ميناء بنغازي، مغادرة نقل السيارات دون ذكر اسمها، بعد تفريغ حمولتها من السيارات وعددها 720 سيارة قادمة من السوق الكورية.

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