شركة الواحة: إنجاز تاريخي بحقل الفارغ

أعلنت شركة الواحة للنفط تحقيقها إنجازا تاريخيا الأربعاء بتشغيل وحدات محطة السرير بغاز الفارغ لأول مرة منذ 11 عام، “ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية قريبا جدا”.

وأكدت الشركة في منشور لها بحسابها الرسمي، أن هذه الخطوة تحقق رفع قدرة التوليد الحالية وهي حوالي 380 ميغا وات إلى حوالي 800 ميغا وات بسبب تشغيل التوربينة الثالثة المتوقفة وزيادة الإنتاجية والكفاءة والحفاظ على البيئة.

وأوضح المنشور أن هذا الإنجاز يقلل أيضا تكلفة الصيانة الدورية ويطيل العمر الافتراضي لكامل محطة كهرباء السرير ويخفض التكاليف الباهظة المترتبة عن استخدام المحروقات.

ولفتت الشركة إلى عودة العمل بمعمل الغاز بالمرحلة الأولى واستعداد الواحة للبدء في تزويد خط السرير بالكامل دونما أي عراقيل وفتحها منتصف نوفمبر الصمامات وتدفق الغاز بمقدار 70 مليون قدم مكعب.

وأشارت إلى حقنها الخط بالغاز ومتابعة سير الضغط من النقطة 7 كم حتى تحقيق النجاح الكامل وبلوغ الغاز النقطة 96 كم وفتح الصمامات المغذية لمحطة السرير لتوليد الطاقة الكهربائية، وفق تعبيرها.

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