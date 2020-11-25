داخلية الوفاق تبحث مع الشركة الأهلية للأسمنت مساعدة المتضررين نتيجة حرب طرابلس

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء، إن اللجنة المعنية بالتنسيق بين الوزارة والشركة الأهلية للأسمنت المساهمة عقدت اجتماعها الأول لمساعدة المتضررين جراء العدوان على العاصمة.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار وزير الداخلية فتحي باشاغا والقاضي بتشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي وعضوية كلا من مدير أمن النواحي الأربعة ومدير مكتب شؤون النازحين بوزارة الداخلية.

وينص القرار على التنسيق بين الشركة الأهلية للأسمنت المساهمة ومديريات الأمن بمناطق جنوب العاصمة طرابلس الواقعة بنطاقها كافة المنازل والمباني التي تضررت من الحرب على مدينة طرابلس ومباشرة العمل على تزويد الشركة بأسماء المواطنين الذين تضررت منازلهم نتيجة الإعتداء على العاصمة وإمكانية حصولهم على الأسمنت المكيس من الشركة وبالسعر الرسمي.

ووفق بيان للوزارة، تناول الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة الأهلية للأسمنت المساهمة بمنطقة سوق الخميس إعادة الإعمار والبناء لمساكن المواطنين القاطنين ضمن مناطق عدة خاصة جنوب العاصمة طرابلس ممن تعرضت بيوتهم وممتلكاتهم للدمار، عير إيجاد الاليات المناسبة والتي يمكن من خلالها مساعدة لتسهيل حصول المتضررين على مادة الاسمنت وبسعرها القانوني والرسمي من مقر الشركة..

وطمأنت اللجنة المواطنين ممن يعنيهم الأمر بأنها ستعمل على تنفيذ مهامها المسندة إليها لتمكين المواطن من إعمار ممتلكاته وتجسد أولى الخطوات خلال هذا الاجتماع.

ومن جهتهم، أكد المسؤلون بالشركة الأهلية للأسمنت المساهمة على الآلية التي سيتم من خلالها التعامل مع المواطنين ممن تعنيهم اللجنة في القرار من الحصول على مادة الأسمنت بالسعر الرسمي من مقر الشركة حيث سيعتمد على المحاضر التي قام المواطنين بفتحها حول الأضرار التي لحقت بمنازلهم بدوائر مراكز الشرطة التي بمناطقهم.

يذكر بأن اللجنة ستعلن في وقت لاحق عن بعض النقاط المتعلقة بمباشرة الحجوزات لمن يعنيهم الأمر وذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

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