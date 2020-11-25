نقابة شركة الواحة ترد على الوطنية للنفط بشأن اقتحام مقرها بطرابلس

قالت نقابة عمال شركة الواحة اليوم الأربعاء ردا على اتهام المؤسسة الوطنية للنفط موظفين بشركة الواحة باقتحام مقرها الرئيسي بطرابلس.

حيث استنكرت النقابة استدعاء وإيقاف مرتبات كل من “جمال دغيم” و “علي عاشور” إلى حين مثولهم لتحقيق الإداري حول واقعة اقتحام المؤسسة الوطنية للنفط.

كما أضافت النقابة القرار الصادر بحق الموظفين جائز قانونا ولا غبار عليه، مشيرة إلى أنه من غير اللائق وضع مثل هذه القرارات على صفحات التواصل الاجتماعي والذي يعتبر بمثابة التشهير وتشويه للسمعة وإن كانت التهم المنسوبة اليهم لم تثبت إلى هذه اللحظة.

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