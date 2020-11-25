لأول مرة منذ 11 عاما.. محطة السرير الكهربائية تعلن تشغيلها بالغاز الطبيعي بديلا عن الديزل

أخبار ليبيا 24

أعلنت محطة السرير الغازية لتوليد الكهرباء، الثلاثاء، بدء تشغيلها بالغاز الطبيعي لأول مرة بعد ما يقارب الأحد عشر عاماً من تشغيلها بـ “الديزل”.

وقالت المحطة أن تشغيلها بالغاز جاء بعد استكمال خط الغاز، وتطوير حقل الفارغ، ما رفع إنتاجه من الغاز الطبيعي من 70 مليون إلى 250 مليون قدم مكعبة يوميًّا ليصل الغاز إلى المحطة.

يشار إلى أن المحطة منذ دخولها الخدمة عام 2010، كان من المفترض أن تشتغل بالغاز، لكن عدم توفر الغاز بالصورة المطلوبة، وتوقف أعمال استكمال خط الغاز الواصل للمحطة حال دون ذلك.