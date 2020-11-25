بومطاري يطالب الشركات القابضة والمساهمة بدفع مساهماتها للخزانة العامة

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طالب وزير المالية والاقتصاد في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، اليوم الأربعاء، الشركات العامة القابضة والمساهمة بإبداء التعاون مع فرق العمل المكلفة بتحصيل النسب المقررة لصالح الخزانة العامة، تأسيسا للقانون رقم 24 لسنة 2016.

وبيّن، في منشور موجه إلى رؤوساء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة والمدراء العامون والتنفيذيون بالشركات العامة القابضة والمساهمة، بأن القانون ينص في مادته الأولى على دفع الشركات العامة القابضة والمساهمة ما يعادل 40 بالمئة من أرباحها لدعم الموازنة العامة للدولة وما يعادل 50 بالمئة من أرباحها المحتجزة لمرة واحدة فقط لتسوية استحقاقات السنوات السابقة، وفي حال تعذر إعداد القوائم المالية المجمعة بالنسبة للشركات القابضة ترجع بذات النسب على الشركات الفردية التابعة.

وناشد بومطاري، الشركات العامة القابضة والمساهمة الالتزام بتنفيذ القانون، خدمة للصالح العام.