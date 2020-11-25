قفزة جماعية للدولار والعملات مقابل الدينار الليبي.. أخر الأسـعـار

سجل سعر الدولار الامريكي قفزة جديدة مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية صعودها الملحوظ ايضا في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الاربعاء.

وسجل الدولار الامريكي ارتفاعا ملحوظا في التعاملات مساءا اليوم مقابل الدينار الليبي ليتجاوز من جديد حاجز الـ6 دنانير ونصف .

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 25-11-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.545 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.57 دينار

اليورو = 7.74 دينار

الجنية الإسترليني 8.58 دينار

الليرة التركية 0.83 دينار

الدينار التونسي 2.34 دينار

الجنية المصري 0.41 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.87 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.84 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق = 7.60 دينار “التجاري الوطني”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.32 دينار “مصرف الجمهورية”.

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