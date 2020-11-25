مركز الرقابة على الأغذية يرصد عدة مخالفات لعدد كبير من المحال التجارية

كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الأربعاء قيام مفتشو المركز رفقة الحرس البلدي صباح اليوم بجولة متابعة وتفتيش وتوعية على عدة مناطق بالعاصمة طرابلس شملت منطقة الجبس، منطقة السراج، منطقة الدعوة الاسلامية، منطقة غوط الشعال، منطقة الدريبي، منطقة زاوية الدهماني، منطقة الظهرة، منطقة ابوستة، واستهدف الجولة أماكن تداول السلع الغذائية وأماكن تحضير الخبز والخبيز ومطاعم ومقاهي وقصابي بيع اللحوم وذلك للتأكد من مدى تطبيق الإشتراطات الصحية والقياسية الواجب توفرها.

حيث قال مدير مكتب الإعلام بالمركز “محمد الزيات” لصحيفة صدى أنه قد تم ضبط كبدة مجمدة ممنوعة التوريد، وعدم وجود شهائد صحية لعدد من العاملين، إضافة إلى عدم وجود تراخيص وسوء التعامل مع اللحوم المجمدة من حيث الفك والتبريد، وسوء النظافة العامة.

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